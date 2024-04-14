Рынок вторичного жилья в России перешел к стагнации

Средняя стоимость вторичного жилья на крупнейших региональных рынках России увеличилась в начале апреля лишь на 0,4%, до 143,4 тыс. рублей за кв. м. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Аналитики отмечают, что ситуация на региональных рынках остается нетипично стабильной — изменение средних цен более чем на 1% за месяц зафиксировано только в отдельных городах.

По данным «Циан.Аналитики», в Москве средняя стоимость вторичного жилья за месяц сократилась на 0,2%, до 336,2 тыс. рублей за кв. м, хотя за год показатель вырос на 6,9%. Около 40% объектов в столице реализуется со снижением цены на 2%, отмечает директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома.

При этом спрос на вторичном рынке отстает от прошлогодних значений в среднем на 25%, основным сдерживающим фактором остается дорогая ипотека. В условиях ограниченного спроса и постепенного увеличения объема предложения, по мнению экспертов, динамика цен на вторичное жилье в ближайшее время будет сдержанной.

Согласно прогнозам, средняя стоимость жилья в Москве может снижаться в апреле-мае в среднем на 1% в месяц. В целом по стране Ильдар Хусаинов из «Этажей» ожидает, что цены на вторичном рынке «на ближайшее время заморозятся», а рост возможен лишь в случае подогревания спроса за счет сокращения льготных ипотечных программ в сегменте новостроек.

Перечислены причины невысоких цен на новостройки в некоторых районах Москвы

До этого стало известно, насколько подорожало жилье в Москве.