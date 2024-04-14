Дом со львами и собственный пруд: самое дорогое жилье для аренды в Москве

10 апреля на популярном интернет-портале о недвижимости появилось объявление об аренде квартиры за три миллиона рублей в месяц. Это самое дорогое предложение на рынке.

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«Вечерняя Москва» узнала, за что надо заплатить такие деньги.

Стоимость аренды квартир в Москве действительно выросла: с начала 2024 года — на 42 процента. По словам эксперта в сфере недвижимости Ибрагима Бадалова, это может быть связано со снижением спроса на ипотеку:

— Во втором полугодии цены на аренду жилья в столице пойдут вниз, но в сегменте элитной недвижимости чуда ждать не стоит: стоимость будет только расти, возможно, немного замедлится. На это и рассчет хозяина таких дорогих объектов недвижимости: высокая оборотность вложения.

Отделка из дерева и камня

Самая дорогая квартира столицы сдается за три миллиона рублей в месяц в доме делюкс-класса, расположенном даже не возле метро, а в 12 минутах ходьбы от «Баррикадной». Площадь жилья с четырьмя спальнями составляет 324 квадратных метра. При этом внутри каждой комнаты квартиранта ожидает дизайнерская отделка с использованием ценных пород дерева и натурального камня.

Апартаменты в «Доме со львами»

Чтобы жить в знаменитом «Доме со львами», придется отдать 1,7 миллиона рублей в месяц. В квартире площадью 162 квадратных метра, расположенной на Малой Молчановке, 8, строение 1, можно любоваться декоративным камином и принимать гостей в своем личном кабинете. При этом дизайн апартаментов выполнен в изысканном стиле американской классики.

Свой пруд под боком

Жилищный комплекс, в котором располагается эта квартира, по словам риелторов, входит в список 27 лучших жилых объектов современности в столице. Он расположен в шести минутах от станции метро «Спортивная». Двухуровневые апартаменты площадью 380 квадратных метров также обойдутся в 2,5 миллиона рублей в месяц. Постояльцы будут жить в апартаментах с 5-метровыми потолками, тремя спальнями и тремя гардеробными. Рядом с жилищным комплексом находятся парк и пруд.

Добро пожаловать в пентхаус

Эксклюзивный трехуровневый пентхаус в реконструированном особняке около станции метро «Парк Культуры» — одна из самых дорогих квартир столицы. Недвижимость площадью 700 квадратных метров обойдется жильцу в 2,5 миллиона рублей в месяц. За эти деньги в распоряжении постояльца будет семь комнат, пять санузлов, гардеробная, прачечная, а еще просторная терраса, сауна, массажная комната и даже помещение для персонала.

И весь этаж твой

Риелторы предлагают снять жилплощадь в 209 квадратных метров всего за 1,6 миллиона рублей в месяц. За эту цену хозяин апартаментов сможет каждый день любоваться панорамным видом на здание МГУ и прекрасно благоустроенный двор. В эту цену входит даже два личных парковочных места, а сама квартира с тремя спальнями занимает целый этаж.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Паршиков, генеральный директор риелторской компании: