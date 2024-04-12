Назван покупатель дачи Сталина в Подмосковье

Дачу Иосифа Сталина, расположенную в подмосковных Мытищах, приобрел закрытый паевой инвестиционный фонд «Стратегическое развитие». Покупателя объекта назвала Baza.

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Речь идет об усадьбе «Липки-Алексеевское» в Мытищах. Новый хозяин у нее появился 8 апреля. Отмечается, что закрытый паевой инвестиционный фонд «Стратегическое развитие» находится под управлением УК «Терра ассет менеджмент», принадлежащей предпринимателю Роману Баталову — зятю экс-губернатора Кубани и бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачева. Баталов входит в совет директоров акционерных обществ «Агрокомплекс имени Ткачева» и «Племзавод имени Чапаева», а ранее являлся первым гендиректором «Сочи-Парк». Его тестю, в свою очередь, принадлежит «Агрокомплекс имени Ткачева», контролирующий около 660 тысяч гектаров земель на юге страны. Компания является одним из крупнейших производителей молока, мяса птицы и сахара в РФ.

В ноябре 2023 года стало известно, что дача Сталина ушла с молотка за начальную цену в 403,5 миллиона рублей. Ее владельцем тогда стала краснодарская компания «Консалтинг и право», учрежденная в 2022 году.