Юрист объяснила, почему опасно приобретать доли в квартире

При покупке квартиры в складчину велика вероятность дальнейшего конфликта с партнером по сделке, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» юрист Ирина Нигматуллина.

По ее словам, еще опасность представляют супруги партнеров, которые могут не согласиться на отчуждение собственности.

«Если цель покупки квартиры — бизнес и перепродажа, покупателям можно оформить ИП. Дело в том, что налог при продаже будет ниже, чем у физлиц (6% вместо 13%). В то же время первый и самый очевидный риск при покупке доли в квартире — вероятность конфликта с партнером по сделке», — отметила эксперт.

Перед заключением сделки необходимо убедиться в степени надежности партнера, а также обговорить с ним все возможные варианты развития событий и зафиксировать, кто какой долей владеет, посоветовала специалист. Если у одного партнера появится желание выкупить долю второго, тот, скорее всего, захочет продать ее подороже.

Юрист уточнила, что еще одну опасность представляют супруги партнеров, которые при покупке квартиры тоже получают на нее право. При разногласиях они могут разрушить партнерские договоренности, не дав согласие на передачу прав собственности другому человеку. Чтобы этого избежать, лучше заранее оформить письменное согласие супругов на такие сделки.

Ранее риелтор Любовь Голубева рассказала, что закон о посуточной аренде жилья обяжет собственников установить счетчики воды и электроэнергии, чтобы регламентировать потребление. Эксперт подчеркнула, что также квартиросъемщики должны будут бережно относиться к местам общего пользования.