СМИ: в Москве затормозились цены на новостройки

В Москве цены на первичном рынке массового сегмента затормозились. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на экспертов в сфере недвижимости.

Отмечается, что по итогам первого квартала стоимость столичного «квадрата» практически не скорректировалась. Наибольшим спросом пользуются квартиры и апартаменты площадью от 30 до 50 кв. м, говорится в публикации.

По словам управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, средневзвешенная стоимость квадратного метра квартир и апартаментов по итогам первого квартала 2024 года составила 326 103 руб. за кв. м (+2,4% за месяц, без изменений за квартал, +16% за год). Так, цена квартир не изменилась, несмотря на увеличение доли предложения готовых лотов и лотов в корпусах на этапе отделки.

Подчеркивается, что в январе-марте на столичном рынке недвижимости массового сегмента было заключено 6,1 тыс. сделок по ДДУ (-50% за квартал, -35% за год).

Ранее издание Life сообщило, что в нескольких районах Москвы наблюдается дефицит жилья. Речь идет о комфорт-классе и более дорогом бизнес-сегменте.