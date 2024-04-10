Набиуллина: увеличение цен на жилье превышает рост доходов граждан

Выгоды от массовых льготных ипотечных программ "съедаются" ростом цен на жилье. Стоимость квартир в новостройках за последние четыре года выросла в 2 раза, когда как доходы граждан - в 1,5 раза.

Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

"Ситуация на рынке ипотеки должна приводить к улучшению доступности жилья, а не цехового пузыря. Выгоды от низких ставок не должны "съедаться" ростом цен, как это происходит. <…> Мы видим, что за четыре года массовой льготной ипотеки средние цены квартир выросли где-то в два раза на первичном рынке, а зарплаты и доходы - где-то в полтора раза. То есть рост цен на жилье опережает доходы", - сказала она, напомнив, что регулятор выступает за адресность льготных программ по ипотеке.

Ранее Набиуллина заявляла, что регулятор выступает за завершение летом текущего года программы льготной ипотеки на новостройки.

О льготной ипотеке

1 июля 2024 года заканчивается срок действия ипотечной программы с государственной поддержкой на жилье в новостройках по ставке 8%. Представители Минфина РФ, Минстроя РФ и других ведомств неоднократно заявляли о возможной трансформации программы после 1 июля.

Семейная ипотека под 6% должна была также завершиться 1 июля 2024 года, однако в конце февраля президент РФ Владимир Путин поручил продлить семейную ипотеку до 2030 года, сохранив ее базовые параметры.

В России действуют несколько федеральных ипотечных госпрограмм: "Льготная ипотека" на новостройки под 8%, "Семейная ипотека" под 6%, ипотека для IT-специалистов под 5%, "Сельская ипотека" под 3%, "Дальневосточная ипотека" под 2%, льготная ипотека для жителей новых регионов под 2%. Кроме того, в некоторых субъектах РФ действуют региональные программы улучшения жилищных условий.