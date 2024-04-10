Названы улицы Москвы с самыми высокими ценами на жилье

Самой дорогой локацией столицы вновь признана улица Усачева. Какие московские улицы отличаются самыми высокими ценами на недвижимость, выяснила компания Skolkovo Realty. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

При расчетах агентство учитывало объекты, где стоимость «квадрата» площади превышает миллион рублей. С начала 2024 года число дорогостоящих лотов в Москве выросло на 24 процента.

На улице Усачева, которая второй месяц удерживает лидерство в рейтинге, экспонируется 317 подобных квартир. Вторую строчку заняла Мосфильмовская улица. По этому адресу продается 179 объектов в данном ценовом сегменте, причем с января их количество выросло на 69 лотов.

«Это самый значительный рост количества дорогих объектов в Москве», — отмечают аналитики.

Замыкает тройку лидеров улица Ефремова. Здесь рынок жилья, где цена квадратного метра начинается от миллиона рублей, представлен 106 квартирами.

Помимо этих улиц, квартиры по таким расценкам можно найти по 60 адресам мегаполиса. Заметнее всего предложение на дорогую жилплощадь поредело на улице Спиридоновка. С начала года экспозиция в этом месте сократилась с 26 лотов до 6.

Как сообщалось ранее, самая дешевая квартира на вторичном рынке улицы Усачева обойдется в 20 миллионов рублей. Лот представляет собой двухкомнатную квартиру площадью 41 квадратный метр в доме 1961 года постройки. Самый бюджетный вариант в новостройке оценивается в 71,7 миллиона рублей. Это однокомнатные апартаменты площадью 84 «квадрата».