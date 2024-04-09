Стало известно, сколько россиян отказалось от покупки недвижимости в ипотеку

Почти 77% опрошенных россиян в возрасте от 18 до 60 лет отказались от приобретения недвижимости с использованием ипотечных кредитов в 2023-2024 годах. Об этом свидетельствует опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру», копия есть у «Газеты.Ru».

При этом две трети респондентов (66%) вовсе отказались от этой идеи, а еще 11% предпочли арендовать жилье вместо приобретения в кредит. Всего в опросе приняло участие более 5 тыс. граждан.

«Повышение ключевой ставки ожидаемо привело к росту процентных ставок по ипотечным кредитам. Напомним, что в начале 2023 года ключевая ставка составляла 7,5%, но с июля начала расти и сейчас уже составляет 16%. При этом, по данным Центробанка, средняя ставка по всем выданным ипотечным кредитам за март этого года составляет 9,29%. В январе прошлого года средняя ставка составляла 6,65%», — комментирует исполнительный директор «Выберу.ру Ярослав Баджурак.

Помимо роста стоимости кредитов, серьезным ударом для потенциальных заемщиков стало ужесточение условий льготных ипотечных программ. Увеличение минимального первоначального взноса и более строгая оценка долговой нагрузки также стали преградой для тех, кто мог позволить себе приобретение жилья в ипотеку год-два назад.

Тем не менее, 8% опрошенных успели воспользоваться льготной программой на новостройки, 6% — семейной ипотекой, а 2% нашли работу в аккредитованной IT-компании, чтобы получить льготную ставку. Еще 7% респондентов прибегли к менее популярным сельской, арктической, дальневосточной ипотекам или ипотеке по рыночной ставке.