Предложено запретить дарить квартиры без оформления у нотариуса

На круглом столе в Совете Федерации прозвучало предложение ввести обязательное нотариальное оформление договоров дарения недвижимости между людьми, не являющимися близкими родственниками. Иными словами, подарить чужому человеку квартиру или дачу можно будет только через нотариуса.

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Прежде всего такая мера призвана защитить граждан от мошенничества. Сегодня потерять квартиру, увы, слишком просто. Иногда достаточно поставить подпись под какой-то невинной с виду бумагой. Практика показывает, нередко граждане, особенно пожилые люди, и не подозревали, что росчерком пера где-то в МФЦ подарили свою квартиру "доброму соседу" или "любимому аптекарю".

Как повысить защиту граждан, обсуждали на круглом столе "Особенности правового регулирования нотариальной деятельности: практические вопросы". В мероприятии принимали участие законодатели, представители Минюста России, Минцифры России, Генеральной прокуратуры РФ, Уполномоченного по правам человека в РФ, Федеральной нотариальной палаты, ведущих научных институтов и адвокатуры. Так что разговор шел на очень высоком уровне.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Николай Владимиров отметил, что среди основных вопросов обсуждения - разработка Министерством юстиции РФ проекта нового закона о государственной системе оказания нотариальных услуг. Заместитель директора департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Министерства юстиции РФ Антон Бенов сообщил, что первый вариант проекта может появиться уже в конце апреля.

В свою очередь, заведующая кафедрой гражданского права и процесса Института права и национальной безопасности РАНХиГС Ирина Емелькина напомнила о законопроекте, предусматривающем введение обязательного нотариального удостоверения договоров дарения недвижимого имущества между лицами, не являющимися близкими родственниками.

По мнению Ирины Емелькиной, договор дарения недвижимости является высокорискованной сделкой. И многие риски, которые есть в таких сделках, могли бы быть устранены или, по крайней мере, максимально обеспечены от негативных последствий именно нотариусом при совершении нотариального удостоверения сделки.

К слову, дарение квартир посторонним достаточно редкая вещь. В самом деле, многие ли из нас готовы на столь широкий жест? Поэтому стоит предусмотреть дополнительные гарантии того, что здесь не совершается никакого обмана.

"Договоры дарения недвижимости, по которым одаряемые не являются для дарителя родственниками, являются маркером социального риска", - подчеркивают разработчики проекта, который в конце прошлого года был внесен в Госдуму.

Профессор кафедры гражданского права и процесса и международного частного права РУДН Александр Бегичев в целом обратил внимание на проблему мошенничества в сфере оборота недвижимости, связанную с использованием электронных подписей и фальсификацией электронных договоров.

"В этих условиях нотариальный акт также представляется безопасным и современным решением указанных проблем", - отметил он.

Мы редко делаем посторонним людям столь дорогие подарки, как дачи или квартиры. Потому к таким сделкам нужно особое внимание - нет ли обмана

Участие нотариуса не только гарантирует правовую чистоту, но и помогает сэкономить время и силы. Так, например, он сам запрашивает все необходимые справки и направляет документы в Росреестр. Регистрация происходит в ускоренном режиме, всего за один рабочий день.

Сенатор Николай Владимиров отметил заметное снижение новых ставок нотариального тарифа по социально значимым нотариальным действиям в субъектах РФ.

"Где-то это даже составляет чуть более 50%. На 5%, на 10% - по различным регионам. Потому что мы делали акцент на специфику регионов по платежеспособности населения", - сказал он.

Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик напомнил об активном развитии цифровых систем нотариата, что повышает комфорт и правовую защищенность граждан.

Дистанционные и удаленные нотариальные действия, электронная телепортация документов (позволяющая моментально передавать важные документы на расстояния), весь комплекс бесплатных публичных реестров и сервисов нотариата, которые очень помогают людям и бизнесу получать достоверную информацию, делают гражданский оборот прозрачным и законным, - все это результат инициативной и ответственной работы нотариального сообщества, без каких-либо бюджетных средств, отметили эксперты.