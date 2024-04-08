Названы категории россиян, имеющие право на паузу в выплатах по ипотеке

Ипотечные каникулы можно оформить при потере работы, а также при инвалидности первой или второй групп, рассказал NEWS.ru эксперт по недвижимости Игорь Капустин. По его словам, уменьшение или временная приостановка платежей имеют право запросить граждане, находящиеся на больничном дольше двух месяцев подряд.

Воспользоваться правом на ипотечные каникулы может заемщик, который ранее не пользовался ипотечными каникулами, жилье, на которое оформлена ипотека является единственным, а сумма долга за квартиру не превышает 15 млн рублей, — добавил Капустин.

Собеседник подчеркнул: максимальный срок приостановки выплат — шесть месяцев. Правом на ипотечные каникулы могут воспользоваться все граждане РФ, у которых по различным причинам ухудшилось финансовое положение, имеющие действующий кредитный договор, напомнил он.

Основания: потеря работы, инвалидность I или II группы, временная нетрудоспособность (больничный) сроком более двух месяцев подряд, снижение среднемесячного дохода более чем на 30%, увеличение количества иждивенцев и снижение среднемесячного дохода у заемщика более чем на 20%, чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера, — подытожил Капустин.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что при покупке недостроенного дачного дома необходимо выяснить причину остановки работ. Если пауза продолжается свыше двух лет, то, вероятно, объект стал неликвидным.