Стало известно, разрешено ли строительство на залоговом участке земли

Возводить здания или сооружения можно и на земельном участке, находящемся в ипотечном залоге, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он отметил, что начинать работы допускается без согласия залогодержателя.

Возводить здания или сооружения по общему правилу можно и даже без согласия залогодержателя. Если залогодатель начал строить их после возникновения кредитных обязательств, они распространится и на новую недвижимость, если договор не предусматривает иное. А если они уже строились в момент оформления ссуды, то перейдут в нее в любом случае (п. 1 ст. 64, п. 1 ст. 65 закона об ипотеке), — подчеркнул Гаврилов.

Парламентарий напомнил: если строительство влечет или может повлечь ухудшение обеспечения выделенных банком средств, залогодержатель вправе требовать изменения положений документа. В частности, при необходимости можно настоять на распространении договора на возведенный объект, если изначально он в залог не переходил (п. 1 ст. 65 закона об ипотеке), подытожил Гаврилов.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что при покупке недостроенного дачного дома необходимо выяснить причину остановки работ. Если пауза продолжается свыше двух лет, то, вероятно, объект стал неликвидным.