Россиянам озвучили риски покупки жилья с участием маткапитала

Объект недвижимости, в который был вложен маткапитал, но не были выделены доли на детей, считается рискованной покупкой. Об этом рассказал юрист Петр Гусятников в беседе с «Газетой.Ru».

«Закон не запрещает продавать такое жилье, а родители могут умолчать, что при покупке использовался маткапитал и они обязаны наделить собственностью несовершеннолетних. Если права несовершеннолетних были нарушены, то органы опеки или сами дети после достижения 18 лет могут обратиться в суд и признать такую сделку недействительной», — объяснил Гусятников.

В этом случае человек, уже заплативший за эту квартиру и считающий себя собственником, лишится жилья. Ему останется только право потребовать деньги назад, но и это не самая надежная стратегия, поскольку, если у продавцов не окажется этой суммы, он рискует не получить ничего даже через суд.

Юрист предупредил, что такой схемой не пренебрегают мошенники в сфере недвижимости: то есть родители намеренно не выделяют доли своим детям, продают квартиру, а затем оспаривают сделку в суде. И в такой ситуации законодательство всегда остается на стороне несовершеннолетних.

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Эксперт напомнил, что в настоящее время материнский капитал распространили уже на первого ребенка, поэтому важно учитывать этот момент и тщательно собирать информацию о продавце.

«Нужно попросить у продавца выписку о размере маткапитала, которую можно получить в электронном виде на сайте Госуслуг или лично в отделении СФР. Там будет видно, использовался ли он им и в каком размере», — порекомендовал Петр Гусятников.

Какие еще документы стоит запросить у собственника при покупке жилья, рассказала ведущий эксперт агентства недвижимости Елена Сунцова. По ее словам, важно проверить паспорт (и его подлинность), СНИЛС, водительское удостоверение. Также важно узнать, нет ли у продавца серьезных долгов и не находится ли он на стадии банкротства.