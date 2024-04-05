Эксперты рассказали, когда хозяин квартиры может выселить нанимателя

Юристы, опрошенные РИА Недвижимость, перечислили случаи, когда хозяин квартиры может выселить арендатора.

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По словам специалистов, выселить жильцов, у которых есть договор найма, можно только в судебном порядке.

В данном случае от владельца квартиры требуется обращение в суд с требованием о выселении по различным основаниям. В частности, речь идет о нарушении условий договора, истечении срока проживания, невнесении платы, отмечают собеседники агентства.

Они уточняют, что жильцы покидают жилье только после того, как к делу подключатся судебные приставы.

Подчеркивается, что договор аренды, даже без регистрации, подтверждает легитимность пребывания нанимателя в квартире. По словам управляющего партнера «ВМ-Право и Консалтинг»Владимира Чувашова, полиция не вмешивается в подобные споры.

Ранее сообщалось, что в России с 3 апреля начали действовать новые правила аренды недвижимости. Как отметил старший юрист юридической фирмы Magenta Legal Максим Васькин в беседе с Life, теперь ЖК РФ должен указывать, что собственник обязан обеспечивать соблюдение прав и законных интересов соседей.