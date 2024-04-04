Основатель Amazon Безос купил недвижимость в «бункере для миллиардеров»

Основатель американской компании Amazon Джефф Безос приобрел поместье в так называемом бункере для миллиардеров на острове вблизи Майами, пишет агентство Bloomberg.

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По данным агентства, речь идет о поместье с шестью спальнями стоимостью $90 миллионов.

Недвижимость расположена на закрытом острове Индиан-Крюк, известном как «бункер для миллиардеров». Как сообщили источники, бизнесмен намерен переехать в поместье в ближайшее время.

Ранее предприниматель уже проявляли интерес к нескольким объектам на острове. В марте 2024 года Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты. Состояние бизнесмена оценивается в $200 миллиардов, передает «Радиоточка НСН».