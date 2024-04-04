Стало известно, как сильно российские застройщики задерживают сдачу жилья

Сроки сдачи домов задерживаются российскими застройщиками в среднем на 5,2 месяца. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на представителя портала «ЕРЗ.РФ».

Подчеркивается, что с учетом объектов, строительство которых остановлено, средний срок запаздывания ввода - 8,3 месяца. Как отмечается, в сравнении с апрелем 2023 года переносы по строящимся объектам сократились на 1,2 месяца, или на 19%, а по остановленным объектам - на полмесяца, или на 6%.

По данным ЕРЗ, в Москве средний перенос планируемых сроков ввода в эксплуатацию строящихся объектов составляет 4,7 месяца.

Перенос фактического срока ввода за последние 12 месяцев в среднем по стране составляет 8,1 месяца, в Москве - 4,3 месяца.

Ранее РИА Недвижимость сообщило, что цена на долгосрочную аренду однокомнатной квартиры в столице в марте 2024 года продемонстрировала рост по сравнению с таким же периодом 2023 года. Стоимость поднялась на 40%, до 55-58 тысяч рублей в месяц.