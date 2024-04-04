Названа стоимость самого дорогого особняка под Москвой

Цена самого дорогого частного дома в Московской области, доступного для покупки в данный момент, составила пять миллиардов рублей. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты инвестиционной компании Garnet.

Речь идет об объекте, расположенном в подмосковном Одинцово на участке размером 50 соток. Его площадь — 3,3 тысячи квадратных метров.

Напротив, стоимость самого дешевого дома на рынке Московской области оценивается в 230 тысяч рублей. За указанную сумму удастся приобрести дачу площадью девять «квадратов» на участке размером шесть соток. Таким образом, разница в цене между наиболее дорогим и бюджетным объектом составляет более 21 тысячи раз. При этом средняя стоимость частного дома, выставленного на продажу в Московской области, находится на уровне в 14,5 миллиона рублей.