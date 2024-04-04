Россияне заняли 2-е место среди иностранцев по покупке жилья в Таиланде

Граждане РФ заняли второе место среди иностранных покупателей недвижимости в многоквартирных жилых комплексах в Таиланде по итогам 2023 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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По данным таиландского Информационного центра недвижимости, в течение 2023 года россияне совершили 1,26 тыс. сделок. Первое место заняли китайские инвесторы, которые приобрели более 6,6 тыс. единиц жилья. Третье и четвертое места остались за гражданами Мьянмы и США соответственно.

За весь прошлый год в королевстве было продано в общей сложности более 14,4 тыс. единиц жилья на сумму 73,2 млрд батов ($2 млрд). Это на 25% больше, чем годом ранее. Иностранцы в основном покупали недвижимость в курортных провинциях Чонбури и Пхукет, а также в Бангкоке.

Участники рынка недвижимости в провинции Пхукет ранее заявили ТАСС, что россияне заняли до 90% рынка аренды недвижимости на одноименном курортном острове, значительно опередив по числу бронирований граждан КНР, которые лидировали по этому показателю до пандемии. Представители местного бизнеса отметили, что 80% заявок на покупку недвижимости приходятся на россиян, остальные 20% - на граждан других стран. Наибольший интерес россияне проявляют к покупке апартаментов стоимостью до 4 млн батов ($110 тыс.).

С 1 ноября россияне могут приехать в Таиланд с возможностью безвизового пребывания до 90 дней. Принятое 16 октября таиландским правительством в одностороннем порядке правило будет действовать до 30 апреля 2024 года включительно. Россия в этом году является третьим по величине туристическим рынком для Таиланда, с начала года королевство посетили более 620 тыс. россиян. По итогам 2023 года Россия заняла пятое место по этому показателю с примерно 1,5 млн посещений.