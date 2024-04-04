Спрос на «Семейную ипотеку» растет

Заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков заявил, что с начала 2024 года к оформлению «Семейной ипотеки» прибегли порядка 7700 семей. По его словам, объем кредитования составил более 41 млрд рублей, передает «Коммерсант».

Отмечается, что указанный показатель в 2,8 раза превышает значение аналогичного периода 2023-го.

Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг городов, в которых граждане чаще всего в 2024 году пользовались программой. В сравнении с первым кварталом прошлого года рост стал трехкратным (более 13 млрд руб. и 3,6 млрд руб.).

На третьей строчке расположилось Подмосковье (3,2 млрд руб., в 2,4 раза), далее идут Краснодарский край (3,2 млрд руб., более чем в 2 раза) и Тюменская область (2,3 млрд руб., в 3 раза).

Среди других регионов, оказавшихся в списке - Татарстан, Свердловская, Новосибирская, Нижегородская и Самарская области.

Подчеркивается, что на «Семейную ипотеку» в первом квартале пришлось 44% сделок, тогда как в прошлом году доля составляла 30%.

Ранее заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования Финансового университета Александр Цыганов заявил, что у льготных ипотечных программ, распространенных в прошлом году, есть подводные камни.