Эксперты рассказали, где продаются самые бюджетные квартиры в Москве

Квадратный метр жилья в новостройках комфорт-класса старой Москвы продается в среднем за 327 тысяч рублей, а квартира — за 15,3 миллиона. Об этом сообщает Life со ссылкой на компанию «НДВ супермаркет недвижимость».

Наиболее низкая стоимость квадрата в новостройках комфорт-класса зафиксирована в десяти районах города, говорится в публикации. При этом в трех из них она составляет не более 200 тысяч рублей.

«Минимальная стоимость квадратного метра зафиксирована в Некрасовке, затем — Косино-Ухтомский и Старое Крюково. При этом средняя цена квартиры в Некрасовке составляет 16,9 миллиона рублей, в Косино-Ухтомском и Старом Крюкове — 9,8 миллиона», — пишет издание.

По словам руководителя департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ супермаркет недвижимости» Елены Чегодаевой, в рейтинге районов с минимальной стоимостью квадратного метра в основном представлены локации старой Москвы, которые находятся за МКАД.

Она отметила, что на районы Некрасовка, Косино-Ухтомский, Старое Крюково, Северный, Капотня, Бирюлёво Западное, Ховрино, Крюково, Молжаниновский и Бескудниковский приходится 12,3% предложения от общего объема первичной недвижимости комфорт-класса в границах старой Москвы.

Собеседница подчеркнула, что низкая средневзвешенная цена квадрата наблюдается из-за нулевой стадии строительства в части проектов, а также большой удаленности от центра, станций метро и МЦД.