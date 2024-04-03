В Госдуме назвали лучшее время для покупки дачи

Время года может влиять на стоимость дачи.

Весной и летом цены на дачные участки могут быть немного выше из-за повышенного спроса.

"Сезон пиковых продаж обычно приходится на лето, когда люди активно интересуются покупкой дач и готовы заплатить больше за желаемый вариант", - рассказал "Российской газете" депутат Госдумы (фракция "Единая Россия"), председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Однако, по его словам, весна или ранняя осень могут быть полезными временами для покупки, так как в это время на рынке может быть больше вариантов и цены могут быть более гибкими.

"В целом, оптимальным временем для покупки дачи является конец весны. В это время участки и домики становятся более доступными для осмотра, поскольку погода становится благоприятной и природа оживает, а также можно пообщаться с соседями и уточнить нюансы о конкретном участке. Зимой и осенью полностью оценить состояние дома и участка невозможно, так как некоторые недочеты можно списать на то, что "сейчас не сезон". При покупке дачи в весеннее время года следует учесть несколько важных факторов", - говорит Чаплин.

Первое - проверьте состояние здания и инфраструктуры: осмотрите все конструктивные элементы дома, крыши, окна, двери и системы отопления, водоснабжения и электричества.

Убедитесь, что все в исправном состоянии и не требует срочных ремонтных работ. Далее - осмотрите участок: узнайте его геологические особенности, например, наличие подземных вод или низин. Также обратите внимание на растительность и состояние посадок: есть ли фруктовые деревья или кустарники, газоны, клумбы или огороды, и требуют ли они дополнительного ухода.

Изучите ближайшую инфраструктуру: удобство доступа к даче, наличие магазинов, аптек, больниц, общественного транспорта. Проконсультируйтесь с местными жителями о качестве услуг и инфраструктуре района. Обратите внимание на соседей: их активность и достаточную удаленность, чтобы обеспечить некоторую приватность и тишину.