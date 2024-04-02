Москвичам стало проще согласовать перепланировку

Москвичи в недоумении - СМИ трубят о новых правилах согласования перепланировок, пугают, что теперь отчитываться придется за любую мелочь, которую решите поменять в квартире. При этом горожане помнят, что правила оформления переустройства жилья в городе и так меняли уже несколько раз, причем всегда - в сторону упрощения. Что же теперь? Корреспондент "РГ" разобрался в вопросе.

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О чем вообще шум? С 1 апреля вступили в силу новые правила перепланировки квартир на федеральном уровне. Во многом они носят формальный характер, уточняя понятия, прежде прописанные расплывчато. На практике же главное изменение одно - раньше после проведения перепланировки москвичи получали от Мосжилинспекции акт и должны были передать его в Росреестр, чтобы там обновили техплан квартиры. Многие, однако, этого не делали, и получалась странная ситуация - человек изменил расположение дверей внутри квартиры, а то и конфигурацию комнат, сделал все по закону, но в Росреестре продолжает считаться актуальной прежняя планировка. Все это вносило неразбериху и могло доставить проблем, например, при продаже жилья.

"Теперь мы будем сами передавать акт о завершенной перепланировке с актуальным техпланом в Росреестр, а после внесения изменений в ЕГРН направим соответствующую выписку собственнику, - рассказали "РГ" в Мосжилинспекции. - В остальном все остается прежним - к примеру, согласование перепланировки проходит в электронном виде".

Фактически согласовать перепланировку станет даже проще - Росреестр поставят в известность без вас. Надо только иметь в виду, что при обращении за актом о завершенной перепланировке в Мосжилинспекцию нужно будет приложить техплан, оформленный кадастровым инженером. Его загрузить на mos.ru в разделе "Иные документы". И еще важный момент - все это работает в случае, если при перепланировке меняются границы или площадь комнат, образуются новые помещения или меняется их внутренняя конфигурация. Впрочем, на практике так происходит практически всегда - даже если вы устраиваете встроенный шкаф или, наоборот, сносите его, то это изменит конфигурацию, а то и площадь помещений.

За последние годы в Москве максимально упростили порядок согласования перепланировок. Это касается не только отмены необходимости хождения по кабинетам и сбора подписей, но и самого списка необходимых бумаг. Если вы не собираетесь крушить несущие стены, то зачастую хватит заявления и эскиза от руки - достаточно просто набросать на бумаге свою идею перепланировки.

Проще стало и собрать приемочную комиссию после ремонта. Раньше она состояла из четырех человек - помимо владельца квартиры и жилищного инспектора приходилось звать представителей проектной и ремонтной организаций. Собрать всех в одно время в одном месте было непросто. Теперь же кроме хозяина достаточно только инспектора. Проектировщик понадобится, если были затронуты несущие конструкции.