Эксперты напомнили о вступлении в силу новых требований к сдаче квартир

В России с 3 апреля начнут действовать новые правила аренды недвижимости. Ситуацию прокомментировали эксперты, опрошенные Life.

По словам старшего юриста юридической фирмы Magenta Legal Максима Васькина, теперь ЖК РФ должен указывать, что собственник обязан обеспечивать соблюдение прав и законных интересов соседей.

«Перечисляется ряд конкретных правил и требований, в том числе правила пользования жилыми помещениями, правила содержания общего имущества. Их несоблюдение является основанием для соседей обратиться в суд с требованием к собственнику (п. 2 ст. 30 ЖК РФ)», - пишет издание со ссылкой на собеседника.

Эксперт отметил, что в законе описаны всевозможные названия правил. В частности, нужно следовать требованиям энергоэффективности и оснащенности счетчиками ресурсов, требованиям о вывозе мусора, добавил он.

По словам ведущего юриста Европейской юридической службы Србуи Иващенко, изменение части 2 статьи 30 Жилищного кодекса по своему содержанию копирует положения части 4 этой же статьи. Оно, в свою очередь, предусматривает обязанность собственника жилого помещения соблюдать права и законные интересы соседей. Там же говорится и о правилах пользования жилыми помещениями, добавила специалист.

Эксперты считают, что в России усилится контроль за соблюдением всех норм сдачи жилья после вступления в силу новых поправок.

Ранее СМИ сообщили, что цена на долгосрочную аренду однокомнатной квартиры в столице в марте 2024 года продемонстрировала рост по сравнению с таким же периодом 2023 года. Стоимость поднялась на 40%, до 55-58 тысяч рублей в месяц.