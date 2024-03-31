Во сколько обойдется строительство дома и выгоднее ли это покупки квартиры в Москве

Оптимальным временем для покупки недвижимости эксперты считают весну. Сейчас стоимость дачи варьируется от 70 до 100 тысяч за «квадрат».

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«Вечерняя Москва» узнала, во сколько может обойтись строительство дома, с чего начать будущему его владельцу и выгоднее ли это покупки квартиры в Москве.

С чего начать

Как ни странно — с мечты. А если точнее, с образа дома. Только после того как вы поймете, чего хотите, можно приступать к расчетам. Расставив приоритеты, поняв, что в доме самое важное, можно будет легче втиснуться в смету и, при необходимости, отказаться от чего-то не столь важного.

Выбрать место

Нужно прикинуть, где вы хотите построить дом, а затем зайти на сайт объявлений о продаже недвижимости и понять, совпадают ли ваши «хотелки» с бюджетом.

— Цена на землю формируется массой факторов: транспортной доступностью, близостью к населенным пунктам, экологией, инженерной инфраструктурой. Цена участка 10 соток в Подмосковье стартует от 400 тысяч и стремится к бесконечности, — говорит соучредитель строительной фирмы Ильдар Сабиров.

Учесть все детали

Проектных организаций — пруд пруди. Цены на проект частного дома начинаются от 600 рублей за квадратный метр.

Конечно, если есть опыт проектирования, можно и самостоятельно составить все что необходимо, только следует помнить, что жить в этом доме вам и вашей семье. Ошибки будут на вашей совести. И иногда они «дорого стоят».

— Выбирая проектировщика, как и выбирая строительную компанию, не нужно смотреть низ рынка. Мы в своей работе сталкивались с такими проектами, что волосы дыбом встают, и даже отказывались работать. Заказчику приходилось переделывать проект, — говорит Ильдар Сабиров.

Эксперт отмечает: чтобы правильно составить проект дома, нужно предварительно провести изыскания на земле, чтобы понять, какой вид фундамента подойдет, будет ли в доме подвал, как прокладывать коммуникации.

Готовимся к стройке

При выборе строительной организации, по мнению Ильдара Сабирова, определяющими являются три фактора.

— Самые важные — это портфолио и стоимость услуг. Третий фактор — возможность воочию увидеть результат работ. Если есть шоурум — отлично, если нет — поспрашивайте знакомых, сходите в гости и узнайте, кто строил их дом, — советует Ильдар Сабиров.

Также важна юридическая чистота компании, отсутствие судебных исков. С этим вопросом поможет грамотный юрист. Если стройорганизация дает долгосрочную гарантию на свои объекты, это тоже может быть хорошим знаком.

Примерная стоимость

На сайтах некоторых строительных компаний есть примерные сметные калькуляторы.

Результаты расчетов для дома площадью 100 «квадратов»:

Цокольный этаж: 3 125 000 рублей, газобетонные стены: 775 000, монолитные перекрытия: 750 000, гипсоблоковые перегородки: 150 000, металлическая кровля: 960 000, утепление крыши: 400 000, утепление фасада: 290 000, навесной фасад: 817 000, окна: 160 000, инженерные системы: 1 500 000, внутренняя отделка — 1 500 000.

Итоговая стоимость: около 11 000 000, цена за квадратный метр: 105 000. Средняя же стоимость однушки примерно 25 «квадратов» составляет 5–6 миллионов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений: