Россиян научили определять мошенников при покупке квартиры

Понять, что квартиру продает мошенник, можно по пяти признакам. Определять злоумышленников на вторичном рынке жилья научила россиян эксперт по недвижимости Юлия Ермилова, пишет aif.ru.

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Покупателей недвижимости должна насторожить слишком низкая цена — если стоимость квартиры ниже рыночной, высоки риски обмана, предупредила специалистка. Второй яркий признак аферистов — отказ показать документы на квартиру и разъяснить историю перехода прав собственности.

Кроме того, мошенники часто требуют полную предоплату без оформления документов или возможности посмотреть жилье.

«Либо показывают, но просят очень крупный задаток до подписания договора купли-продажи. Нормальной считается предоплата до 100 тысяч рублей, но обычно стороны сходятся на сумме в два-три раза меньше», — рассказала Ермилова.

Есть еще два признака, которые могут указывать на злоумышленников, но могут быть вызваны и реальными жизненными обстоятельствами. Первый — срочная продажа квартиры, когда владелец давит на покупателя в попытке ускорить сделку. Второй — отказ агента от организации встречи с собственником или продажа по доверенности. Однако эксперт призвала оценивать ситуацию комплексно, а не на основании какого-то одного тревожного звоночка.

Ранее жительница Пермского края осталась без квартиры и 2,5 миллиона рублей из-за мошенников. Злоумышленники связались с женщиной в мессенджере и представились сотрудниками главного следственного управления Москвы. Россиянку убедили, что ее банковскими счетами пытаются завладеть неизвестные, после чего она продала квартиру и перевела средства на «безопасные счета».