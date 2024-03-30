Юрист Киракосян: с 1 апреля в России изменятся правила перепланировки квартир

С 1 апреля 2024 года понятие "перепланировка квартиры" юридически расширится, а порядок согласования будет изменен. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян, сообщает РИА Новости. Новые правила утверждены Федеральным законом N 608-ФЗ и Федеральным законом 218-ФЗ. Согласно им, объединение комнат в квартире, сужение или расширение их площади, то есть любая трансформация размеров и формы помещения, будет считаться перепланировкой. Для согласования изменений собственнику нужно будет до начала ремонта подготовить пакет документов и обратиться с ним в местную администрацию или Госжилинспекцию. Если нарушений нет и изменения одобрят, после завершения работ их должна принять приемная комиссия с выдачей акта соответствия. 27 марта россиянам напомнили, какие законы вступают в силу с 1 апреля.

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