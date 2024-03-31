Военная ипотека — 2024: условия, требования, как получить

Военнослужащий в России может приобрести жилье по государственной программе военной ипотеки. По ее условиям в период прохождения службы кредит за него будет выплачивать государство. Это — основная разница между военной и гражданской ипотеками. Однако есть и нюансы, которые нужно изучить, прежде чем принять решение об участии в программе. В нашей статье мы расскажем о подводных камнях, с которыми может столкнуться военнослужащий на этом пути.

Ипотека для военных — в чем суть

Программа ипотеки для военных была разработана в 2005 году для повышения престижа воинской службы. В обмен на добросовестную службу государство помогает военнослужащим с приобретением собственного жилья. Согласно ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» № 117 военный может выбрать любую квартиру в любом регионе (если военнослужащий проходит военную службу на Урале, а недвижимость хочет в Петербурге — пожалуйста), а государство поможет ему с выплатой кредита. При выполнении всех обозначенных в программе условий впоследствии жилье перейдет в его собственность. Одно из ключевых требований — служба до конца срока. Поэтому, если военный решит уволиться в запас раньше, он должен будет выплачивать кредит из своих средств, а все затраченные бюджетные деньги придется вернуть.

Кроме того, на участие в льготной программе могут рассчитывать только контрактники. Если человек служит по призыву, на него программа не распространяется — независимо от количества его детей и других обстоятельств. При этом ипотека для военных касается служащих по контракту, даже если они одиноки или уже имеют жилье.

Также для приобретения в военную ипотеку недвижимости требуется участие в специальной программе накопительно-ипотечной системы (НИС). Целевой жилищный заем по ней предоставляется государством через три года — безвозмездно на все время службы.

Накопительные взносы по программе одинаковы для представителей разных воинских званий: сержантов, офицеров, прапорщиков и солдат. Размер взносов каждый год устанавливается законом № 415 о федеральном бюджете.

Преимущества военной ипотеки

Военная ипотека позволяет значительно экономить средства на приобретение жилья и перекладывать на государство часть расходов по покупке. Ипотечный кредит предоставляется тем, кто был участником программы НИС на протяжении трех лет — за это время государство накапливает средства на счету военного, которые потом можно использовать как первоначальный взнос или для обслуживания кредита. Однако участникам боевых действий разрешается оформлять военную ипотеку сразу, как только их включат в реестр участников накопительно-ипотечной системы.

Военная ипотека позволяет существенно экономить средства на первоначальном взносе. Но имеет значение и продолжительность военной службы. Следует помнить, что на протяжении всего срока эти деньги будут принадлежать государству и станут собственностью военнослужащего лишь через 20 лет его службы или через 10 лет при увольнении по уважительным причинам.

Исполнение программы возложено на особое подразделение Минобороны РФ — Росвоенипотеку.

Военная ипотека в 2024 году: как оформить

Основные требования к заемщикам:

гражданство РФ;

служба в ВС РФ по контракту;

вхождение в реестр накопительно-ипотечной системы.

В реестр включаются определенные категории военнослужащих, полный список которых есть тут. При этом требуется соблюдение ряда оснований. Например, к участию в программе допускаются:

выпускники военных училищ, заключившие контракт;

прослужившие по контракту три года прапорщики и мичманы;

росгвардейцы или омоновцы, которые приравнены к военнослужащим, и пр.

Карточка участника НИС обязательно прикрепляется к личному делу военного. Потом военный вносится в реестр Минобороны РФ, ему присваивается регистрационный номер, на который открывается именной накопительный счет. Тех, у кого основания для участия в программе появились после 2005 года, включают в нее автоматически. Если же стаж военной службы дольше, нужно подать рапорт на имя командира воинской части о добровольном участии в программе.

Для получения жилищного займа участнику НИС потребуется свидетельство о праве на него (выдается в течение трех месяцев после подачи рапорта на имя командира воинской части). Это свидетельство необходимо:

для получения ипотеки на покупку жилья в банке;

для погашения уже имеющегося кредита на жилье.

Важно: срок действия свидетельства равен девяти месяцам. В случае его неиспользования за это время документ придется оформлять по новой.

По военной ипотеке доступен лишь один кредит, который распространяется только на одну квартиру (дом). Заемщик может быть тоже только один. Если сумма кредита превышает сумму накоплений, военнослужащий оплачивает ее сам. Если в ипотеку берется квартира, стоимость которой выше накоплений заемщика в НИС, остальное бремя расходов возлагается на него.

После выбора подходящей недвижимости останется подать заявку по военной ипотеке в один из банков, участвующих в программе. Потребуются паспорт и свидетельство участника НИС. Если банк одобрит заявку, он сам подготовит документы для Росвоенипотеки. Военнослужащему останется лично подписать договор с Росвоенипотекой и кредитный договор.

Недостатки военной ипотеки

Пока кредит не погашен полностью, претендовать на квартиру не могут ни жена военнослужащего, ни дети, ни другие члены его семьи. В случае развода эта недвижимость не подлежит разделу.

Главный недостаток программы в том, что, уволившись со службы досрочно по собственному желанию, заемщику придется из своего кармана уплачивать не только оставшиеся взносы, но и возвращать все средства, которые государство выплатило ему по договору целевого жилищного займа. Это не касается лишь военнослужащих, уволившихся в запас по независящим от них обстоятельствам.

А кроме того:

тех, кто отслужил 20 и более лет;

тех, кто после 10-летней службы уволен по состоянию здоровья; в связи с расформированием части, в связи с уходом за ребенком, не достигшим совершеннолетия; по достижении 45 лет; в связи с невозможностью проживания в местности прохождения военной службы по соображениям здоровья; в связи с необходимостью ухода за родственниками с ограничениями жизнедеятельности.

Нужно учитывать не только возможные риски по возврату кредита, но и ограничения по выбору жилья. Военнослужащий должен соотносить свои возможности со своими потребностями: если стоимость квартиры превышает сумму займа по НИС, нужно рассчитывать на личные накопления.

Чаще всего банки рассчитывают предельный срок выдачи кредита до предельного срока пребывания на службе, который равен 45 годам. Это нужно тоже учитывать.

Как использовать военную ипотеку

Участники НИС, проходящие по всем критериям, выбирают жилье (квартиру в новостройке или на вторичном рынке, дом, таунхаус). Следующий шаг — выбрать надежный банк, участвующий в программе военной ипотеки. Изучить все условия банков можно здесь.

После подписания кредитного договора с банком и открытия в нем счета нужно заключить договор целевого жилищного займа с Росвоенипотекой. Далее военному перечислят средства для первоначального взноса и зарегистрируют право собственности на жилье (но с обременением в пользу государства и банка с учетом вышеописанных требований). После ряда процедур Росвоенипотека начнет перечислять автоматические платежи в счет военной ипотеки. Обычно ее рассчитывают так, чтобы она покрывала ежемесячные взносы, а за заемщиком не накапливалось долга.

Все же очень важно спланировать свои финансовые возможности на период ипотечного кредитования, особенно если кредит предусматривает ваши личные средства. Кроме того, нужно планировать наперед: например, четко знать, что военнослужащий ни при каких обстоятельствах не уволится в запас раньше срока.

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