Эксперт назвала фактор, который повлияет на снижение цен в новостройках

Застройщики начнут снижать цену на жилье при возникновении на рынке риска затоваривания. Он, в свою очередь, может появиться при существенном превышении предложения над спросом, заявила в беседе с «Известиями» аналитик ФГ «Финам» Полина Щукина.

Так, ситуация повлечет за собой рост числа непроданных объектов недвижимости, что и скажется на ценообразовании, считает собеседница. Застройщики будут вынуждены пойти на снижение цен ради стимулирования продаж, указала она.

По словам Щукиной, расходы на строительство и обслуживание кредитов необходимо покрывать независимо от темпов продаж. В «РКС Девелопмент» указали на увеличение себестоимости у застройщиков. К началу 2024-го показатель применительно к метру жилья в массовом сегменте изменился в большую сторону на 63%.

Щукина также прогнозирует замедление и остановку ряда строительных проектов в связи с низкой их маржинальностью.

Ранее директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин заявил изданию Life, что к плюсам новостроек можно отнести хорошее состояние дома и ликвидность. При этом локацию нового дома можно считать минусом, отметил собеседник.