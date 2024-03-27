В российском городе жильцы решили избавиться от многоквартирного дома

В Екатеринбурге жильцы решили избавиться от многоквартирного дома, в котором живут. Соответствующее объявление появилось на одном из сервисов по продаже недвижимости.

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Жильцы трехэтажного дома, расположенного в центре российского города по адресу улица Ленина, 4, выставили его на продажу за миллиард рублей.

«Локация просто идеальная для построения собственного бизнеса и получения дохода уже в ближайшее время», — рассказал продавец недвижимости.

Общая площадь здания составляет 1271 квадратный метр. В нем обустроены 26 квартир и два коммерческих помещения. Для стоянки машин предусмотрена парковка.

По словам продавца, земля оформлена под общедолевую собственность.

«Проведено собрание, договоренность с собственниками достигнута, готовы выйти на сделку. Данный вариант — самый лучший на рынке», — заключил он.

Днем ранее стало известно, что жильцов многоэтажек в городе Семилуки заставят платить за туалет.