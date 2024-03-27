Рассчитан срок накопления денег на квартиру в Москве

Срок накопления денег на квартиру в Москве «Известиям» назвали эксперты риелторской и консалтинговой компании «Метриум». Стало известно, что для этого потребуется семь лет и два месяца.

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Для расчета был использован коэффициент доступности новостроек массового сегмента как количество лет, необходимое среднестатистической семье, где работают два человека, для накопления средств на покупку квартиры со средней по рынку ценой. При этом в исследовании отмечалось, что оба члена семьи должны зарабатывать доход, равный среднедушевому доходу жителя столицы по данным Росстата.

Так, потенциальные покупатели должны откладывать на приобретение недвижимости весь чистый доход за вычетом прожиточного минимума.

Ранее была раскрыта стоимость самой дешевой квартиры с видом на Кремль. Она составила 28 миллионов рублей.