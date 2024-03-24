Рынки торговой и офисной недвижимости стагнируют

Российские рынки торговой и офисной недвижимости демонстрируют стагнацию, при этом постепенно адаптируясь к новым реалиям. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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По данным экспертов, постепенный рост посещаемости торговых центров в Москве и Санкт-Петербурге позволяет рассчитывать на сокращение пустующих площадей в ближайшие месяцы. На рынке стрит-ретейла наблюдается оживление спроса, который, однако, компенсируется увеличением предложения за счет новых жилых комплексов.

В сегменте офисной недвижимости ситуация более сдержанная. Несмотря на сокращение вакантности в первом квартале, во втором-третьем кварталах ожидается ее рост на фоне высокой ключевой ставки и замедления темпов экономического роста.

«На рынке торговой недвижимости Москвы ситуация остается стабильной. За первые два с половиной месяца был открыт только один объект — торговый центр «Лайнер», — отмечает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

По ее прогнозам, более заметное сокращение доли пустующих торговых площадей будет наблюдаться лишь во второй половине года. Вакантность в успешных торговых центрах сейчас составляет около 5-6%.

До этого стало известно, что в России 2023 год стал рекордным по объему инвестиций в недвижимость.