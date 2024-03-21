Названа площадь самой большой и самой маленькой квартир в Москве

Глава агентства недвижимости «Pro Обмен» Екатерина Никитина рассказала, что самая большая московская квартира (площадью в 952 квадратных метра) в 80 раз больше самого маленького жилья (12 «квадратов»). Об этом сообщает РИА Новости.

Самое маленькое жилье находится в Коммунарке и стоит 2,95 миллиона рублей. Самое большое - это квартира в доме на Патриарших прудах (вторичный рынок). Цена этой огромной квартиры - 3,2 миллиарда рублей.

Площадь самой большой квартиры в московской новостройке - 1,07 тысячи квадратных метров. Жилье расположено в доме на Тверской улице, который уже сдан. Стоит эта квартира 2,5 миллиарда рублей.

Риелторы, опрошенные РИА Недвижимость, ранее рассказали, что в Москве можно найти много квартир площадью до 20 квадратных метров и стоимостью до шести миллионов рублей. Речь идет о студиях, которые очень быстро раскупают.

Гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко рассказывал, что на вторичном рынке встречаются и более дешевые варианты: к примеру, квартира в 15 минутах ходьбы от станции метро «Текстильщики». Жилье площадью 12 «квадратов» без ремонта продавали за 1,56 миллиона рублей.