Ценам на жилье в Москве предрекли снижение

В 2024 году цены на жилье в Москве будут снижаться примерно на один процент в месяц. Такую динамику на рынке недвижимости столицы предрекли специалисты компании «Инком-Недвижимость» в своем исследовании, пишет РБК.

Эксперты отметили, что в феврале-марте 2024 года предложение квартир на вторичном рынке увеличилось на 17 процентов — это произошло впервые за год. На фоне дальнейшего роста экспозиции цены начнут снижаться — в некоторых районах Москвы они уже скорректировались на два процента. Речь идет в основном о самых дешевых локациях, таких как Бирюлево Западное и Восточное, Бутово, Ново-Переделкино и подобных.

При этом предпосылок для резкого падения цен на жилье в столице риелторы не видят. В «Инком-Недвижимости» пояснили, что масштабным изменениям нужен веский повод, вызывающий панические настроения — подобное было в период пандемии и в начале мобилизации.

«Теперь этого нет, люди адаптировались, поэтому изменения будут, но плавные — постепенный рост предложения, а вслед за ним и снижение цен примерно на один процент в месяц», — заключил директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома.

Ранее стало известно, что самую дешевую квартиру в центре Москвы можно купить за 19,1 миллиона рублей. Речь идет о новостройке в Пресненском районе, в шаговой доступности от станции метро «Шелепиха». Ее площадь — 29,6 квадратного метра, сдача запланирована на середину текущего года.