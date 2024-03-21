Эксперт рассказал о процедуре переоформления ипотеки на другого человека

У заемщиков есть возможность переоформить ипотеку на другого человека. Об этом заявил «Известиям» управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

По словам собеседника, переоформление ипотеки предполагает смену заемщика по ипотечному кредиту. При этом новый заемщик принимает на себя долговые обязательства по кредиту, включая все платежи, отметил собеседник. Он подчеркнул, что ранее действовавший кредитный договор перестает иметь силу, а с новым заемщиком заключают новый договор на оставшуюся сумму задолженности.

Процедура переоформления ипотеки требует согласия банка-кредитора, указал Русяев. Банки в данном случае выдвигают свои требования.

По словам эксперта, новый заемщик должен быть гражданином РФ, быть в возрасте от 20 до 65 лет, иметь официальное трудоустройство и стабильный доход (достаточный для выплачивания ипотеки) и положительную кредитную историю.

Ранее «Известия» сообщили, что группа компаний «А101» выступила за запуск в России льготной ипотеки для молодежи. Так, кредиты смогут выдавать молодым заемщикам под 3% годовых сроком до 50 лет, а первоначальный взнос составит 15%.