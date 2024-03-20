Дачников предупредили о мошенничестве при установке заборов

Небольшие компании стали предлагать установку на дачных участках «бюджетных» заборов, сделанных из профнастила, рассказал эксперт в области технологий монтажа Евгений Владимиров. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Специалист пояснил, что в строительных магазинах продаются листы профнастила, сделанные по ГОСТу, с соблюдением всех технологий. В связи с этим их стоимость достаточно высока.

Бригады, предлагающие установку заборов, нередко покупают металл, обработанный кустарно, при окраске которого использовалась дешевая краска, отметил эксперт.

«Профнастил, окрашенный таким способом, имеет название профлист по ТУ [техническим условиям]. Его нельзя сравнить с листом, который красят в металлургических комбинатах по ГОСТу», — подчеркнул Владимиров.

По его данным, такой забор за одно лето потеряет свой внешний вид: краска выгорит и начнет шелушиться, резюмировал эксперт.