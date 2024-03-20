В Москве выросло число ипотечных сделок

В Москве число ипотечных сделок в феврале выросло на 23 процента в месячном выражении, сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра.

© Мослента

По итогам февраля на первичном и вторичном рынке Москвы зарегистрировали 9678 оформленных ипотечных кредитов против 7854 в январе. Всего за первые два месяца 2024 года в столице оформили 17 532 ипотеки. Показатель на четыре процента выше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Положительная динамика рынка в начале года обусловлена сохранением нескольких льготных кредитных программ, в том числе продлением"Семейной ипотеки"», — заявил руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов.

Ранее эксперт раскрыла ошибки при покупке недвижимости на маткапитал.