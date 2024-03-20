Нотариусов обяжут проверять наследников через ЗАГС

Госдума готовит ко второму чтению законопроект, обязывающий нотариусов проверять через систему ЗАГС, настоящие ли наследники находятся перед ними. Правительство страны инициативу поддерживает, но предлагает внести некоторые технические коррективы.

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"Законопроект направлен на усиление мер борьбы с мошенничеством: предлагаемые нормы обязывают нотариусов проверять при ведении наследственных дел подлинность предоставленных документов о родстве на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что предлагаемые изменения позволят в том числе предотвращать совершение мошеннических действий с выморочным имуществом на всей территории страны.

Нередко люди приносят нотариусу справки, что являются внуками или племянниками покойного. Но на самом деле они человеку никто, просто очень хотят завладеть его квартирой. ЗАГС это подтвердит

Выморочным называется имущество, на которое нет никаких наследников. Но часто мошенники выдают себя за родственников покойного, чтобы заполучить желанные и чужие хоромы. Задача же нотариуса выявить, что "безутешный" внук - не настоящий.

Выморочное же имущество переходит государству, которое может, например, выделить жилье льготникам. Впрочем, и обычных граждан новация защитит от липовой родни.

"Возможность оперативного и полноценного доступа нотариусов к сведениям таких реестров, как база данных ЗАГС, резко сужает почву для потенциальных правовых коллизий или попыток мошеннических действий, - рассказали "РГ" в Федеральной нотариальной палате. - Так, очень важно полноправное участие нотариата в системе межведомственного электронного взаимодействия, в частности - цифровой обмен данными с Единым государственным реестром ЗАГС. Сейчас нотариусы могут получить информацию обо всех актовых записях: рождении, заключении брака, разводе, отцовстве, смене имени и смерти. По статистике, сегодня в сутки в ЗАГС поступает более 11 тысяч запросов от нотариусов".

По закону нотариусы также вошли в перечень получателей рассылки сведений ЗАГС о государственной регистрации смерти.

"ФНП неоднократно подчеркивала остроту проблемы выявления и защиты выморочного имущества от мошенников, - рассказывают в нотариальной палате. - Идея по синхронизации реестра наследственных дел ЕИС нотариата и реестра ЗАГС также направлена на повышение эффективности выявления выморочного имущества в автоматизированном режиме с последующей передачей информации в соответствующие госорганы. Если соответствующее решение будет принято, риск незаконного присвоения такого имущества и совершения сделок с ним будет ликвидирован".

При этом уже сегодня нотариусы часто разоблачают мошенников. Например, в одном из дел запрос в ЗАГС помог московскому нотариусу разоблачить сожителя, выдававшего себя за законного супруга покойной.