Названа стоимость самой дорогой квартиры в России

Цена самой дорогой квартиры России, представленной на площадке популярного сервиса объявлений, составляет 3,2 млрд рублей. Об этом пишут «Известия».

По данным газеты, владелец назначил такую цену за пентхаус со свободной планировкой под отделку общей площадью 901 кв. м. Апартаменты находятся в здании, расположенном в Гранатном переулке, рядом с Патриаршими прудами в центре Москвы.

Журналисты отметили, что в столице есть и другие премиум-предложения. Так, за 2 млрд рублей можно приобрести в ЖК «Пречистенка 13» 7-комнатную квартиру площадью 470 кв. м.

Ранее сообщалось, что в Гранатном переулке за 2,94 млрд рублей был выставлен на продажу шестикомнатный пентхаус. Площадь объекта составляла 975 кв. м.