Банки ужесточили требования к выдаче ипотеки

Ужесточение требований Банка России к выдаче ипотеки закредитованным заемщикам усложняет и удлиняет процесс получения кредита, отмечают эксперты. Это становится "шагом назад" в цифровизации этой процедуры.

За последний год ЦБ уже несколько раз (в последний раз - с 1 марта) повышал макропруденциальные надбавки для банков за выдачу ипотеки ненадежным заемщикам. В эту категорию попадают те, кто приносит в банк слишком маленький первоначальный взнос, а также те, у кого выплаты по всем кредитам "съедают" значительную часть дохода. С 1 июля, как ожидается, ЦБ получит право вводить макропруденциальные лимиты - ограничивать количество таких кредитов для банков.

Из-за ужесточения риск-политики ЦБ на ипотечном рынке изменилась и оценка долговой нагрузки заемщиков, рассказала на II Всероссийском ипотечном форуме руководитель кластера "Развитие ипотечных продуктов" банка ВТБ Мария Кузьмина. В последние годы клиент нередко мог получить ипотеку "всего по двум документам". Сейчас банки начали запрашивать у потенциальных заемщиков ряд документов, подтверждающих их доход, чтобы соблюсти требования регулятора и минимизировать вероятность выдачи рисковых кредитов.

Банки требуют документы, подтверждающие доход и занятость, в целях расчета достоверного показателя долговой нагрузки заемщика, говорит вице-президент банка "ДОМ.РФ" Кирилл Варенцов. При этом возможно получение сведений о доходах и занятости из цифрового профиля на портале Госуслуг, отмечает он.

"Получаемые сведения являются подтвержденным источником информации и принимаются ЦБ для расчета платежной нагрузки", - пояснил Варенцов. В Промсвязьбанке также отметили, что процесс подачи заявок в банке оцифрован, в том числе для военнослужащих.

Банки все чаще стали запрашивать подтверждение дохода с помощью "Госуслуг" или справок о доходах, говорит кредитный и ипотечный брокер Юлия Подольская. Регулятор хочет сократить выдачу кредитов только потенциально платежеспособным заемщикам и требует на выдаче подтверждение занятости и платежеспособности.

Банки стали меньше доверять словам клиентов об их доходах

"Заемщики должны в офисе банка дать согласие на подтверждение цифрового профиля с помощью сервиса "Госуслуги" либо принести копию трудовой книжки и справку о доходах. В некоторых случаях работает только второй вариант, - отмечает Подольская, - так как заемщик может работать официально и получать зарплату, но в "Госуслугах" об этом информации может не быть. В такую категорию входят сотрудники правоохранительных органов, минобороны, Росгвардии, иногда МЧС".

Однако, несмотря на развитие электронных сервисов, банки стали перестраховываться, отмечают участники рынка. Практика предоставления кредита по двум документам (а зачастую было достаточно лишь паспорта) уходит. Банки меньше доверяют тому, какой доход указал в анкете клиент. Зачастую требования дополнительных документов - в интересах заемщика: сведения о его доходах на "Госуслуги" могут поступать с запозданием, какая-то информация может и вовсе не прийти. Например, клиент может иметь доход от сдачи в аренду недвижимости, но заплатить налоги и сообщить об этом он должен лишь в следующем году.

"С начала года банки стали более внимательно относиться к платежеспособности заемщика, но речь не идет о каком-то кардинально ином отношении к документам. Процент одобрений сейчас существенно выше у клиентов с подтвержденным доходом. Если заемщик не может подтвердить доход, то сумма одобренного кредита может быть меньше, чем указано в заявке. Например, для клиентов с похожими запросами при подтверждении дохода сумма одобренного кредита может быть 6 млн руб., без подтверждения финансовой состоятельности - уже не более 4 млн", - рассказывает директор компании "Жилфонд" Александр Чернокульский.

Банки стали более пристальное внимание уделять уровню долговой нагрузки заемщика, говорит он. Если на выплату кредитов уходит более 60% дохода, получить одобрение проблематично. При высоких показателях заемщику могут предложить закрыть действующие кредиты и кредитные карты, после чего банк может пересмотреть заявку, говорит Чернокульский.

Требования к документам за последнее время существенно не менялись, но после подачи заявки через платформу банк вправе запросить дополнительные документы уже напрямую от клиента, отмечает гендиректор платформы TYMY Алексей Майстренко. В некоторых случаях, когда программа кредитования предусматривает оформление с минимумом документов (например, "ипотека по паспорту"), уже после одобрения банк может попросить предоставить справку с работы для подтверждения анкетных данных.

"Сейчас банки научились с согласия клиента не только проверять отчисления с официального заработка, но и обращают внимание на движения и операции по счетам заемщика. Таким образом, для снижения рискованного кредитования банки хотят отказаться от подтверждения дохода, допустим, справкой по форме банка и все больше будут обращать внимание на реальные доходы заемщиков. На клиентах это отразится негативным образом, так как при недостаточном доходе банки начнут отказывать клиентам, что приведет к ухудшению кредитной истории заемщика и повлияет на кредитование в будущем", - считает кредитный брокер Виктор Сватанюк.

Многие банки проводили тщательные проверки платежеспособности и ранее, отмечает аналитик АЦ Банки.ру Инна Солдатенкова. Ранее многие банки анонсировали в рекламе возможность клиента получить кредит по одному или двум документам, но на практике чаще всего кредит не выдавался без подтверждения дохода, особенно, если речь шла о крупных чеках, говорит она.

Вместе с тем удлинение рассмотрения заявок и другие сложности - временные, считают участники рынка. Банки скоро адаптируются к новым требованиям.