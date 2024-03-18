Названа разница в стоимости квартир на нижних и на верхних этажах

В банке «Дом.рф» проанализировали предпочтения ипотечных заемщиков при покупке квартиры.

Оказалось, что в сделках с начала 2024 года больше трети клиентов сделали выбор в пользу жилья, находящегося с первого по пятый этаж.

На квартиры, расположенные с 6-го по 9-ый и с 10-го по 15-ый, пришлась половина кредитов в примерно равном соотношении. На квартиры, находящиеся с 16-го по 21-ый, оформлено более 10% сделок, выше - более 6%.