Что будет с квартирой в ипотеке при разводе? Разбираемся с риелтором

Не каждый корабль любви может безопасно достичь финальной точки маршрута, и иногда он разбивается о камни реальности. В таком случае этот корабль, а точнее дом или квартиру приходится делить при разводе. И нередко жильё это ипотечное, что усложняет ситуацию. Как делится ипотечная квартира при разводе — рассказала специалистка.

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Как делится квартира в ипотеке

Как объяснила директор агентства недвижимости Екатерина Торопова, что произойдёт по итогу с ипотечным жильём при разводе, зависит от конкретной ситуации. Разберём сложные модели:

Супруги поженились, оформили ипотеку. Один супруг обеспечивал семью и выплачивал кредит, второй следил за хозяйством или бездельничал. В итоге квартира общая, будет делиться поровну несмотря на одно имя в кредитном договоре и ЕГРН. Единственный способ уменьшить долю неплатящего супруга — доказать, что он делал что-то недобросовестное с общим имуществом, например, продал без спроса. Супруги взяли ипотеку, но один из них вложил личные средства, например, от продажи квартиры, доставшейся по наследству или купленной до брака. В таком случае доля квартиры, соответствующая этим личным средствам, будет по умолчанию его, а остаток уже будет делиться пополам. Но трату личных средств ещё доказать нужно. Один из супругов взял ипотеку до брака, но второй супруг позднее тоже вкладывался в неё. При разводе квартира достанется супругу, который оформлял ипотеку, а второй может лишь претендовать на возврат денег, вложенных в чужую ипотеку. Причём реально вкладываться не обязательно — важен факт совместного проживания. Пара не стала заключать брак, а просто сожительствовала, оформив ипотеку на одного из супругов. При расставании квартира останется тому, кто занимался ипотекой. Если второй партнёр сможет доказать, что он как-то вкладывался финансово в ипотеку, то он сможет претендовать на компенсацию за время совместной жизни.

Как обезопасить себя при ипотеке

Специалистка посоветовала выполнить два условия, чтобы потом не мучиться при разводе.

Оформить брачный договор, в котором прописать что и кому положено в случае «кораблекрушения». Собирать документы, которые могут подтвердить вложения личных средств в ипотеку — свою или чужую.

При этом во время развода бывают и другие проблемы. Например, иногда загс или МФЦ могут взять и не дать развод. В каких случаях это возможно — читайте здесь.

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