Как будут работать жилищные вклады и станут ли они популярными у россиян

Правительство поддержало законопроект, предусматривающий создание нового сберегательного инструмента - жилищных вкладов, говорится в официальном отзыве. Как отмечают опрошенные "Российской газетой" банки, если закон будет принят, они готовы соответствующий продукт разработать и предложить клиентам: ставки по таким вкладам могут быть выше, возможны и определенные льготы по самой ипотеке. Но это навряд ли окажет какой-то значительный стимулирующий эффект. Важна в первую очередь ценовая составляющая - уровень ключевой ставки и стоимость квартир, указывают эксперты.

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Как будут работать жилищные вклады

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект предусматривает создание договора жилищных сбережений, то есть целевого вклада: банк будет принимать взносы клиента, начислять на них проценты и в конце направлять накопленные средства на покупку жилья или финансирования участия вкладчика в долевом или индивидуальном жилищном строительстве. Вклад при этом является долгосрочным, то есть открывается на срок более года. Проценты начисляются ежегодно либо в момент целевого использования средств.

Предусмотрено также и страховое покрытие - до 10 млн руб. В "Агентстве по страхованию вкладов" (АСВ) сообщили "РГ", что в случае принятия соответствующего закона госкорпорация обеспечит страхование счетов жилищных сбережений в рамках своих полномочий.

По словам руководителя продуктов и сервисов банка "ДОМ.РФ" Никиты Казанцева, они поддерживают идею создания жилищных вкладов и предварительно готовы запустить данный продукт. "Он будет способствовать повышению доступности ипотеки, позволит клиентам накопить первоначальный взнос или направить его на погашение задолженности. - отмечает экперт. - Для уточнения параметров необходимо дождаться финальных условий накопительной программы".

Такие продукты точно будут востребованы, рассказали "РГ" в пресс-службе ВТБ. "Это хорошая возможность целенаправленно накопить на покупку нового жилья, особенно для семей с детьми", - говорят там. При этом банк поддерживает инициативу и уже рассматривает возможность внедрения такого продукта в свою линейку.

Как добавил Казанцев, ставки по жилищным вкладам могут быть выше, чем по классическим депозитам. Не исключается и применение стандартных скидок к ипотечной ставке или даже корректировка суммы первоначального взноса. "Также может быть предусмотрено льготное досрочное расторжение с частичным сохранением ставки", - добавил эксперт.

Долгосрочные целевые вклады позволят существенно снизить риски благодаря доскональному анализу платежной дисциплины будущих заемщиков, рассказывает коммерческий директор финансового маркетплейса "Выберу.ру" Ярослав Баджурак. "На выходе кредитные организации получат надежного клиента с реальной накопленной суммой, который привык к регулярным платежам", - отметил он в разговоре с "РГ".

Из законопроекта следует, что гражданин может направить накопленные средства и в другую кредитную организацию, где не открыт жилищный депозит. Если же после закрытия вклада, в том числе досрочного, клиент не использовал средства на улучшение жилищных условий, оплату первоначального взноса или, например, погашение основного долга по ипотечному кредиту, проценты по депозиту окажутся околонулевыми. Банк может и сам отказать клиенту в оформлении кредитного договора. Среди таких причин - высокая долговая нагрузка заемщика или просроченная задолженность.

Как новый вклад повлияет на ипотечный рынок

В пресс-службе ПСБ пояснили, что для заемщиков приоритетное значение имеют все-таки ценовые условия по ипотеке. "Поэтому не ожидаем, что появление такого сберегательного продукта окажет сильный стимулирующий эффект на ипотечный рынок", - добавили там. Гораздо большее влияние на спрос и темпы кредитования оказывает уровень ставок, в первую очередь, - значение ключевой ставки ЦБ.

Руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олег Репченко рассказал "РГ", что за последние три-четыре года цены на жилье по всей России выросли примерно вдвое, существенно опережая инфляцию и проценты по депозитам. "Поэтому если ставки по жилищным депозитам, которые предлагается ввести, будут не повышенными, а обычными, то человек просто никогда не сможет накопить на квартиру с помощью такого инструмента, если цены будут продолжать расти", - полагает он.

По мнению эксперта, именно рост цен является основным препятствием на пути доступности жилья. Все остальное, в том числе инструменты покупки и накопления, по словам Репченко, - вторично.

Законопроект, как поясняют депутаты, не предусматривает прямой поддержки вкладчиков за счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации. Однако возможна "реализация региональных программ поддержки жилищных сбережений".

"Следует ориентироваться на опыт нескольких субъектов РФ, где эксперимент оказался успешным, с учетом софинансирования жилищных сбережений за счет средств региональных бюджетов", - поделились в АСВ. Например, такие ипотечно-накопительные программы действовали в Башкортостане и Краснодарском крае. Это позволило обеспечить ипотечную ставку на уровне 6-7%. В Мордовии тоже действовали локальные программы, но касались они только кредитования: льготная ипотека выдавалась под 5% для поддержки граждан и строительной отрасли.

Станут ли такие вклады популярны у граждан

"На данном этапе к инициативе остается больше вопросов, чем ответов, поэтому довольно трудно спрогнозировать, как она будет воспринята банками и клиентами", - поделился с "РГ" коммерческий директор "Выберу.ру".

По словам Баджурака, для популярности жилищного вклада его условия должны быть более привлекательными, чем по обычным банковским депозитам. Однако пока неясно, готовы ли все кредитные организации повышать процентные ставки по ним. "Если такой депозит подразумевает регулярное пополнение, скажется ли это на ставке, - рассуждает эксперт. - Ведь традиционные пополняемые вклады имеют меньшую ставку". Он также отметил, что дисконты или особые привлекательные условия сделали бы такой вклад интереснее.

"Так как жилищные вклады являются долгосрочными, то за это время ипотечные условия могут значительно измениться, а накопленные проценты, скорее всего, будут ниже, чем рост цен на недвижимость", - не исключает эксперт. В данном случае накопленных средств может не хватить из-за подорожания квартир, что поднимает тему досрочного изъятия средств и штрафных санкций. "Было бы правильно гарантировать будущему заемщику те условия, на которых он подписал договор, и регулировать уровень цен на недвижимость на уровне государства, субсидируя застройщиков". - полагает Баджурак.

По задумке депутатов, запуск системы жилищных сбережений позволит сформировать прогнозируемый будущий спрос на ипотечные банковские продукты, поскольку "гражданин сможет накапливать средства для первоначального взноса по договору кредита".