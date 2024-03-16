Россиянам рассказали о новых правилах перепланировки квартиры

Любой план перепланировки квартиры необходимо согласовать в Росреестре, где произведут изменения в ЕГРН, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никиты Чаплин. Он отметил, что подобные изменения должны соответствовать требованиям безопасности.

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Согласно ст. 7.21 КоАП, за несогласованную перепланировку предусмотрен штраф от 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей, а для юрлиц — 40–50 тысяч рублей. Если не выполнить предписания по оформлению документов или возвращения планировки в первоначальное состояние, жилье могут изъять через суд и продать с торгов, — рассказал депутат Чаплин.

Парламентарий напомнил, что с 1 апреля вступают в силу изменения в Жилищный кодекс РФ: объединение помещений или комнат внутри одной или нескольких квартир (ранее это считалось реконструкцией) теперь признается полноценной перепланировкой. По его словам, такие перепланировки должны быть согласованы не только в случае объединения помещений, но и если собственник решит изменить площадь квартиры, создать новое помещение (например, разделить одну комнату на две), сделать кладовую или изменить внутреннюю планировку.

Некоторые более мелкие изменения, такие как перенос дверного проема или демонтаж встроенного шкафа, также требуют согласования. После завершения ремонта с перепланировкой, собственнику необходимо получить акт приемки и заказать новый технический план у кадастрового инженера. Полученный план должен быть направлен в Росреестр, где будут произведены изменения в ЕГРН. Только после этого перепланировка будет считаться официально утвержденной, — подытожил Чаплин.

Ранее Чаплин рассказал, что при покупке недостроенного дачного дома необходимо выяснить причину простаивания работ. По его словам, если пауза продолжается свыше двух лет, то, вероятно, объект стал неликвидным.