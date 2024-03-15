Эксперты описали ситуацию на рынке жилья и дали прогноз по ценам на апрель

В ближайшей перспективе вторичный рынок недвижимости будет медленно ползти вниз — стоимость будет падать примерно на 1% в месяц. Об этом заявил изданию Life директор направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома.

По словам собеседника, приток новых объектов на рынок ежегодно примерно одинаковый, а темпы их вымывания разные. В настоящее время, как уточнил он, вымывание вышло на минимально нормальный уровень.

«При минимально нормальном объеме спроса рынок вполне работоспособен, но при этом предложение может постепенно увеличиваться, а цена — плавно снижаться», — подчеркнул эксперт.

Также, по словам специалиста, в последнее время рынок жилья не так сильно подвергается влиянию фактора сезонности.

Генеральный директор ГК «Стройсинтез» Виктор Лукин отметил, что на вторичном рынке фиксируется стабильное количество объектов с небольшим изменением цен (на 5–10 процентов). По его словам, покупатели «открыты к разумным скидкам». При этом существенного уменьшение цены не наблюдается, добавил эксперт.

В компании Est-a-Tet подчеркнули, что в настоящее время можно заметить высокий спрос на высоколиквидные квартиры, жилье с отделкой. Речь идет об объектах, которые находятся в жилых комплексах уровня комфорт-класса и бизнес-класса, добавили в фирме.

Ранее сообщалось, что в России с апреля будет упорядочен процесс проведения перепланировки квартир и изменения статусов помещений с жилого на нежилое и наоборот.