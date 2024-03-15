В России упал спрос на новостройки комфорт-класса

Спрос на квартиры в новостройках комфорт-класса в России за последний год сократился на 41%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные компании Level Group.

Между тем интерес к квартирам бизнес-класса за 12 месяцев вырос на 65%. При этом в сегменте апартаментов рост зафиксировали в обоих классах — +55% для комфорта и +73% для бизнеса. Цены на недвижимость практически не изменились.

Общее падение спроса на новостройки в России составило 2% по сравнению с 2023 годом. Отмечается, что сокращение спроса фиксировалось у конкретных застройщиков, которые не входят в десятку крупнейших девелоперов. Лидеры рынка, напротив, демонстрировали рост продаж.

До этого сообщалось о растущем интересе российских застройщиков к сегменту индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В ближайшее время запустить подобные проекты намерен 41% девелоперов.