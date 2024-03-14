Эксперты выяснили, какие квартиры можно купить по цене автомобиля

В настоящее время у россиян появилась возможность на средства от проданного премиального автомобиля приобрести квартиру на первичном рынке. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Специалисты связали текущую ситуацию с 1990-ми годами – тогда, как отметили они, продав машину, можно было на эти деньги купить себе квартиру.

Так, в Новокузнецке найдена квартира комфорт-класса, которая немного дороже нового автомобиля Porsche Macan. Стоимость жилья составляла в феврале 12,2 млн рублей, при этом цена автомобиля — 11,8 млн рублей.

Также россияне могут купить за Porsche Macan квартиру комфорт-класса в Севастополе. Ее цена составляет 11,7 млн рублей. Кроме того, можно приобрести квартиру в столице за 11,4 млн рублей. За Voyah Free стоимостью 7,9 млн рублей можно купить квартиру в Краснодаре и Красноярске, где ее средняя стоимость в феврале 2024 года зафиксирована на отметке 7,8 млн рублей.

Продав Avatаr 11 за 7,5 млн рублей, можно купить квартиру в Иркутске, Омске и Санкт-Петербурге.

«Автомобиль Mazda CX9 стоимостью 7 млн рублей можно обменять на квартиру в Екатеринбурге (7 млн руб.), а автомобиль Aito M7 стоит 6,6 млн рублей — ровно столько же, как и квартиры в таких городах, как Кемерово и Новосибирск», — говорится в публикации.

За автомобиль Exceed RX за 4,5 млн рублей можно приобрести квартиру в Оренбурге, отмечают эксперты.

Ранее в Банке России сообщили, что рост цен на авто в РФ сдерживают большие запасы машин у дилеров.