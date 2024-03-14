Спрос на строительство домов вырос в полтора раза

Спрос на строительство домов под ключ вырос за год на 61%, а интерес к покупке земельных участков под строительство индивидуальных домов - на 17%.

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В 2023 году по сравнению с 2022-м в целом вырос спрос на строительные услуги - по данным "Авито.Услуги", их стали искать чаще более чем на треть (+38%). Наиболее заметно вырос интерес к кладочным работам (+127%), изыскательским работам для изучения местности, на которой планируется постройка объекта (+89%), проектированию и сметам (+78%). Спрос на строительство домов "под ключ" вырос на 61%.

Параллельно увеличился интерес к найму ремонтных бригад - на 61% год к году. Самыми востребованными в этом блоке стали услуги сантехников (18% в общей структуре спроса), ремонт квартир и домов "под ключ" (16%), а также сборка и ремонт мебели (11%).

Динамика спроса на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, по данным "Авито Недвижимости", превышает рост предложения. В 2023 году спрос на участки вырос на 15,8% в сравнении с 2022-м годом, а именно на земли ИЖС на 17%. Объем предложения при этом увеличился лишь на 0,4%, до 1,175 млн объектов. Больше всего в продаже земель именно для индивидуального жилищного строительства - их доля в общей экспозиции составляет 65%. Средняя площадь участков по России не изменилась, она равна 11 соткам.

Средняя стоимость сотки сильно колеблется и зависит от региона. Так, в Ростовской области за сотку просят в среднем 237,5 тыс. руб., в Краснодарском крае - 244,44 тыс. В Московской и Ленинградской областях земля дешевле - лишь 135 и 150 тыс. руб. соответственно. В то же время в Пермском крае можно купить "сотку" лишь за 27 тыс. руб., а в Ярославской области - за 30 тыс. руб.