Назван тип жилья, который теперь пользуется большим спросом на рынке

Россияне стали чаще делать выбор в пользу покупки жилья с чистовой отделкой. Об этом заявил «АиФ» полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов Валентин Корытный.

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По словам собеседника, покупатели отказываются от лишних трат на самостоятельный ремонт и стремятся как можно скорее заселиться в квартиру. Спрос на квартиру в новом доме будет высоким, если жилье готово для заселения, отметил эксперт. Плюсом будет наличие кухни, сантехники и мест для хранения, добавил он.

По словам специалиста, чем быстрее люди переезжают, тем быстрее вырастает плотность населения в новом районе.

«А значит, почти сразу начинает работать инфраструктура, включая коммерческую недвижимость», — подытожил Корытный.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, запрещающий посуточно сдавать квартиры в аренду, если в них нет приборов учета ресурсов.