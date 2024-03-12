Названа стоимость самой дешевой «однушки» в центре Москвы

Самая дешевая однокомнатная квартира в центре Москвы обойдется в 10,5 миллиона рублей. Такие данные «Ленте.ру» привели в «Агентстве инвестиций в недвижимость Москвы».

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По сведениям компании на февраль, в центре столицы экспонируется 454 подобных лота. Самый бюджетный из них представляет собой 31-метровую квартиру в Пресненском районе. Объект находится в нескольких шагах от станции метро «Шелепиха».

Самую дорогую «однушку» эксперты обнаружили в Хамовниках. 98 квадратных метров около станции метро «Парк культуры» собственник оценивает в 254 миллиона рублей. Площадь самой просторной однокомнатной квартиры в центре столицы составляет 144 квадратных метра. Объект располагается в Пресненском районе. Покупателю придется выложить за него 170 миллионов рублей.

В целом стоимость «квадрата» в новостройках Центрального административного округа Москвы варьируется от 288 тысяч до 2,6 миллиона рублей. С июля прошлого года выбор малогабаритного жилья в этой локации поредел — почти на 13 процентов.

Ранее риелторы назвали стоимость жилья на самой дорогой улице Москвы. Самый дешевый лот на улице Усачева оценивается в 71,7 миллиона рублей. Это однокомнатные апартаменты площадью 84 «квадрата». За «вторичку» просят не меньше 20 миллионов рублей. Объект представляет собой двухкомнатную квартиру площадью 41 квадратный метр в доме 1961 года постройки.