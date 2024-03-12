Риелторы спрогнозировали цены на новостройки

Эксперты отмечают, что сегодня ипотечный спрос уже меньше влияет на стоимость жилья. Большое значение в ценообразовании приобретают себестоимость стройматериалов и общая инфляция. Что будет с ценами на новостройки дальше при таком раскладе, рассказывает «ФедералПресс».

«Стоимость жилья, безусловно, будет повышаться в отдельных проектах как минимум за счет роста стадии строительной готовности. Другой момент, что не стоит ожидать стремительного роста цен – он будет носить плавный характер», – отметил эксперт.

По словам гендиректора VSN Group Яны Глазуновой, в проектах, которые уже введены в эксплуатацию и имеют достаточно большие товарные остатки, можно будет наблюдать дисконты.

Сейчас в частности набирает популярность уменьшение площади квартир за счет их большей востребованности. Это помогает оптимизировать бюджет покупки. Кроме того, растет доля предложений в готовых корпусах.

Цены на новостройки могут последовательно повышаться до 10–15 % в течение всего года. Эксперты в сфере недвижимости добавили, что недвижимость на вторичном рынке может подешеветь, но это не по причине реакции рынка, а из-за изначально завышенных ожиданий ряда продавцов, передает «Life.ru».

Ранее финансовый консультант Сергей Макаров заявил, что в России дорожает аренда жилья из-за роста размера ежемесячных платежей по ипотеке. Он также подчеркнул, что россиянам выгоднее снимать жилье, чем брать его в ипотеку.