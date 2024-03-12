В России введут новый порядок оформления перепланировок квартир

С 1 апреля перепланировку в России начнут согласовывать по-новому. Помимо этого, изменения коснутся и самого понятия перепланировки, рассказал руководитель комплекса сервисов «Контур. Недвижимость» Константин Ташлыков в разговоре с РИА Новости.

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По словам эксперта, с начала следующего месяца вступает в силу Федеральный закон № 608-ФЗ, который вносит изменения в Жилищный кодекс России, и Федеральный закон 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». В соответствии с нововведениями объединение комнат в одной квартире или нескольких квартир теперь считается не реконструкцией, а перепланировкой.

«Согласовывать перепланировку придется, если вы хотите увеличить или уменьшить площадь квартиры, изменить границы помещения, создать новое помещение, например, разделить одну комнату на две или сделать кладовую, поменять внутреннюю планировку квартиры», — поделился информацией эксперт.

Ташлыков отметил, что официального оформления потребуют и такие изменения, как перенос дверного проема или демонтаж встроенных шкафов.

Юрист также сообщил, что с апреля вступает в силу новый порядок оформления перепланировок: после завершения ремонта собственник будет обязан не только получить акт приемки, но и заказать новый технический план у кадастрового инженера и передать его в Росреестр, чтобы ведомство внесло изменения в ЕГРН. Лишь после всех этих действий перепланировка будет официально считаться завершенной. Ташлыков подчеркнул, что, хотя общего списка разрешенных при перепланировке работ все еще не существует, ни в одном регионе страны не одобрят установку водяных теплых полов, подключенных к системе общедомового отопления, установку батарей на лоджии либо балконе, пристройку лоджии в случае, если квартира расположена не на первом этаже, а также объединение кухни и гостиной при наличии газовой плиты.

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Ранее в марте стало известно, что собственники квартиры в Омске незаконно захватили этаж дома, проведя перепланировку в подъезде.